Dette skjedde i Norge og verden i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 24. mars. 24.03.2019 kl 08:38

Cruiseskip seiler mot Molde

Tre av fire motorer på cruiseskipet Viking Sky fungerer og seiler mot Molde etter at skipet fikk motorstans lørdag. Ved dagslys skal det få bistand fra to fartøy som skal slepe det til kai. Klokka 3.15 var 262 av 1.373 personer evakuert fra cruiseskipet. De ble fraktet til et mottakssenter på land i helikopter.



Sendt til sykehus etter cruiseulykke

16 personer er sendt til legevakt eller sykehus som følge av cruiseulykken på Hustadvika i Møre og Romsdal. For minst tre av dem var tilstanden alvorlig.

Det er politiet i Møre og Romsdal som har lagt utde siste tallene, men disse er ikke blitt oppdatert siden klokka 1.35 natt til søndag.

Uvær skaper problemer på fjellovergangene

Uvær store deler av helga har medført kolonnekjøring og tidvis stengte fjelloverganger flere steder i Norge.

I Vest melder Vegtrafikksentralen at kun overgangen E16 over Filefjell er åpen, mens det kjøres nå kolonne på riksvei 52 Hemsedalsfjellet og E134 over Haukelifjell. På Saltfjellet i nord er det bare større kjøretøy som får være med i kolonnen.

Donerer millioner til pårørende etter massakre

Om lag 63 millioner kroner er samlet inn så langt til de etterlatte etter ofrene for massedrapene i Christchurch.

Drapene på 50 personer under fredagsbønnen i to moskeer i New Zealand 15. mars sjokkerte det vanligvis fredelige landet. New Zealand vil avholde en minnehøytidelighet neste fredag, den 29. mars, til minne om ofrene.

Tøff medfart for Nordtveit og Elyounoussi

Spanias mestselgende avis Marca har to nordmenn på strykkarakter etter EM-kvalifiseringskampen i fotball lørdag. Spania vant 2–1 etter å ha kjørt rundt med Norge.

Avisa Marca gir opp til tre stjerner på spillerne. De som presterer under pari får ingen. I den kategorien endte Håvard Nordtveit og Mohamed Elyounoussi.