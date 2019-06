Dette skjedde i Norge og verden i natt Vil forby drapsroboter: Dette er de viktigste nyhetene fra Norge og resten av verden natt til lørdag 15. juni. 15.06.2019 kl 08:23

Vil nekte fanger på prøveløslatelse pass

Regjeringen vil fremme et forslag i Stortinget om at de som blir prøveløslatt fra norske fengsler, ikke skal få utstedt pass.

– Det betyr at for eksempel personer som er dømt for pedofili, ikke får muligheten til å få et pass når de er på prøveløslatelse, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til TV 2.

Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»

Så langt har 640 akademikere og teknologer signert et opprop hvor det tas til orde for et forbud mot «dødelige autonome våpensystemer», skriver Khrono.

En rekke av dem som har signert, er forskere på kunstig intelligens. I tillegg har også flere rektorer, instituttledere og forskningsledere ved landets universitet og høgskoler signert.

Abe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip

Japans statsminister Shinzo Abe har fordømt det angivelige angrepet på tankskipet Kokuka Courageous nær Hormuzstredet torsdag, uansett hvem som måtte stå bak.

Abe sier fredag at alle involverte land må unngå konfrontasjoner og avstå fra alle handlinger som øker spenningene. Han lover å arbeide videre for å bidra til å roe gemyttene i regionen.

Demokratene ga seg i Moldova

Partiet Demokratene i Moldova kunngjorde fredag at det vil overlate regjeringsmakten til en koalisjon støttet av USA, EU og Russland.

Moldovas nye statsminister Maia Sandu leder koalisjonen. Hun har hatt en turbulent uke preget av maktkamp, siden hun først fikk jobben lørdag.

Skuffende av Halvorsen i US Open

Med 14 slag over par ble det langt fra noen god andre runde for Andreas Halvorsen i golfturneringen US Open fredag.

Nordmannen endte fjerde sist.