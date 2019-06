Dette skjedde i Norge og verden natt til lørdag SPILTE SEG OPP: Victor Hovland klarte cut'en i PGA-turneringen i Detroit. (Foto: NTB Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra Norge og verden fra natt til lørdag. 29.06.2019 kl 08:11

Trump vil ha avtale, Xi vil ha dialog

President Donald Trump sa han er åpen for en historisk avtale da han møtte Kinas president Xi Jinping lørdag. Xi på sin side sa at dialog er bedre enn konfrontasjon.

Begge lederne slo an en forsiktig optimistisk tone da de satte seg ned med sine rådgivere på hver sin side av et bredt bord på sidelinjen av G20-møtet i japanske Osaka for å drøfte handelskrigen som nå har pågått i ett år.

Trump åpner for å møte Kim Jong-un i Korea

USAs president Donald Trump inviterer Nord-Koreas leder Kim Jong-un til å møte ham på våpenhvilegrensa når han i helgen besøker Sør-Korea.

– Jeg reiser til Sør-Korea (med president Moon). Mens jeg er der, hvis formann Kim fra Nord-Korea ser dette, ville jeg møte ham ved grensa/DMZ bare for å ta ham i hånden og si hallo(?), skrev Trump på Twitter lørdag morgen.

Libyas Haftar beordrer angrep på tyrkiske skip

Den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar har gitt sine styrker ordre om å angripe alle tyrkiske skip og andre interesser i Libya.

Haftars talsmann, general Ahmad al-Mesmari, beskylder Tyrkia for å støtte hans rivaler, den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli og sier at alle tyrkiske interesser er legitime mål.

Hovland klarte cut'en med fem under par etter to runder

Viktor Hovland hadde en tung start og åpnet med en bogey andre dag av PGA-turneringen i Detroit. Han endte likevel med å klare cut'en og ta seg videre fredag.

Hovland lå på 72.-plass etter torsdagens førsterunde. Han gikk to under par. Andre runde startet tungt for Hovland. Han fikk bogey på det første hullet, men tok seg inn med par og fire birdies på de andre hullene, og dermed klatret han opp på 58. plass på lista.

Hørte rop og smell – fant bil i sjøen

Natt til lørdag ble det hørt et høyt smell og rop ved Åvik brygge i Lindesnes i Vest-Agder. Politiet søker i sjøen etter å ha funnet en tom personbil i vannet.

Politiet fikk inn meldingen via brannvesenet klokka 1.50 natt til lørdag, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til NTB. En halvtime seinere fant dykkerne et kjøretøy i vannet nedenfor brygga, uten personer i.