Dette skjedde natt til i dag MUR: Her jobbes det med å bygge muren mellom San Diego og Tijuana. (Foto: AP) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 26. mars. 26.03.2019 kl 06:16 (Oppdatert 06:16)

NTB

Brann ved resirkuleringsanlegg

En person ble fraktet til legevakten for sjekk etter å ha pustet inn røyk da det brant i et resirkuleringsanlegg i Kristiansund mandag kveld. Brannmannskaper fikk kontroll på brannen, som var i en plasthall tilhørende Norsk Gjenvinning.

Det var så kraftig røykutvikling at politiet ba beboere i området lukke vinduer.

Gir midler til grensemur

Det amerikanske forsvarsdepartementet har godkjent en bevilgning på en milliard dollar til bygging av president Donald Trumps mur langs grensen mot Mexico.

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan har også instruert lederen for hærens ingeniørkorps til å planlegge og iverksette byggingen.

Australia vil fengsle journalister

Australsk påtalemyndighet krever fengsel eller bøter for 23 journalister som anklages for å ha brutt et publiseringsforbud i overgrepssaken mot kardinal Pell.

I rettsdokumenter som ble frigitt tirsdag, kommer det fram at påtalemyndigheten vil stille journalistene og 13 av landets ledende mediehus for retten for å ha utvist ringeakt for retten.

Muslimer til sak mot sosiale medier

Det franske rådet for den muslimske tro (CFCM) saksøker Facebook og Google fordi nettgigantene lot mannen som angrep to moskeer på New Zealand, sende direkte fra angrepet.

I Frankrike kan «kringkasting av en melding med voldelig innhold som støtter opp om terror» medføre bøter på opptil 75.000 euro og tre år i fengsel.

Mexico vil ha unnskyldning

Mexicos president har sendt brev til kongen av Spania og til paven og bedt om en full redegjørelse for overgrepene og bedt dem beklage overfor Mexicos urbefolkning for overgrep begått i kolonitiden.

Spania sier det er uaktuelt. I en uttalelse svarer Spanias regjering at det er svært uheldig at brevet fra Mexicos president er blitt offentlig kjent.