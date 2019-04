Dette skjedde natt til i dag FORLENGET FENGSLING: Mannen som er siktet for 50 drap etter moskéangrepene i Christchurch er fengslet fram til 14. juni. Her holder politiet vakt utenfor åstedet. (Foto: AP) #boardAd( ) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag. 05.04.2019 kl 07:06 (Oppdatert 07:08)

NTB

Forlenget terrorfengsling

Mannen som er siktet for 50 drap etter moskéangrepene i Christchurch er fengslet fram til 14. juni. Dommeren ga også ordre om rettspsykiatrisk vurdering for å fastslå om mannen er tilregnelig.28-åringen har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Overhuset ikke i mål med brexit

Overhuset i London kom ikke lenger enn til de innledende delene av brexit-forslag de etter planene skulle debattere og stemme over torsdag.

Først mandag ser det ut til at lordene, ladyene og biskopene kan stemme over brexit-forslaget som ble vedtatt i Underhuset onsdag om å unngå at britene forlater EU uten en avtale.

Klimaanlegg utløste museumsbrann

Et klimaanlegg var hovedårsaken til at Brasils nasjonalmuseum i Rio de Janeiro brant ned i september, konkluderer eksperter.

Sør-Amerikas største samling av historiske gjenstander – rundt 20 millioner gjenstander og 530.000 litterære verk – gikk tapt i brannen.

Ferd og Snøhetta vil overta Marienlyst

Med et prosjekt kalt «Lyst» har milliardær Johan H. Andresens selskap Ferd og Snøhetta meldt seg på i kampen om NRK-tomta. De vil gjøre om det fredede kringkastingshuset til en ny storstue for byens befolkning.

Ifølge planene kan taket på det gamle radiohuset bli et signalbygg på linje med Operataket i hovedstaden, som også Snøhetta sto bak.

Bezos-skilsmisse verdens dyreste

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos’ kone MacKenzie sitter igjen med aksjer verdt 321 milliarder kroner etter historiens dyreste skilsmisse. Ektemannen, som er verdens rikeste, sitter igjen med 75 prosent av parets Amazon-aksjer, i tillegg til alle aksjene i Washington Post.

Paret, som har fire barn, skilles etter 25 års ekteskap.