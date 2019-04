Dette skjedde natt til i dag TRAVELT: Politiet hadde mye å gjøre i forbindelse med russefeiringen i sørvest. (Foto: NTB/Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 12. april. 12.04.2019 kl 06:21 (Oppdatert 06:31)

NTB

24 russeoppdrag i sørvest

Natt til fredag var det tydelig at årets russ er i gang med feiringen. Politiet i sørvest hadde minst 24 oppdrag knyttet til russebråk og høy musikk.

Høylytt festing er den vanligste klagen politiet får inn om festglade avgangselever, skriver VG. Men også russ som sloss og en russebuss som kjørte av veien, bidro til en hektisk natt i Sørvest politidistrikt. De hadde natt til fredag 24 oppdrag som involverte russ.

Flere politifolk får jobb

Fire av fem på fjorårets avgangskull fra Politihøgskolen har fått jobb. Litt under halvparten av de nyutdannede hadde fast jobb i første kvartal.

Nærmere bestemt så jobber 81 prosent av forrige avgangskull i politiet og 44,5 prosent har fast jobb, opplyser Politihøgskolen i en pressemelding. Begge kategoriene har økt med 16 prosentpoeng siden årsskiftet.

Liadal sier anmeldelse er ryddig

Stortinget ber politiet etterforske om Hege Haukeland Liadal (Ap) har misbruk ordningen for reiseoppgjør. Hun skriver i en uttalelse på Facebook sent torsdag kveld at det er ryddig at politiet tar en gjennomgang.

– Jeg har gjort feil og er lei meg for det. Jeg beklager den belastningen dette har påført min familie, mine partifeller, kolleger og Stortinget, skriver hun.

Assange-støttespiller pågrepet

En støttespiller av WikiLeaks-skaperen Julian Assange er pågrepet i Ecuador, opplyser landets innenriksminister.

Personen er en svensk programvareutvikler, opplyser en høytstående ecuadoriansk tjenestemann til nyhetsbyrået AP.

FN ber om demokratisk prosess

FN oppfordrer militærjuntaen som avsatte Sudans president Bashir, til å iverksette en demokratisk maktovertakelse.

– En maktovergang bør imøtekomme befolkningens ønsker om demokrati. Vi oppfordrer også til ro og beherskelse fra alle parter, sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.