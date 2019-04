Dette skjedde natt til i dag BRANN: Katedralens hovedkonstruksjon er reddet. (Foto: Diana Ayanna / AP / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 16. april. 16.04.2019 kl 06:41 (Oppdatert 06:42)

NTB

Notre-Dame reddet

Rundt 400 brannfolk jobbet intenst for å redde bygningen og kulturskatter fra Notre-Dame mandag og natt til tirsdag mens flammene herjet. Mye skal være i sikkerhet. Også katedralens hovedkonstruksjon er reddet, opplyser brannvesenet.

Påtalemyndigheten sier i en uttalelse at de etterforsker brannen i Paris-ikonet som en ulykke per nå.

Boligbrann

Det brant i en bolig i Sandefjord natt til tirsdag. 10 av 13 evakuerte fikk vende hjem igjen. Ingen ble skadd i brannen.

– Alle i huset er gjort rede for. De tre som bor i kjellerleiligheten, må finne seg et annet husvære for natten. De andre vår vende hjem igjen, sier Sørøst politidistrikt til NTB.

Cyberangrep

Ecuador hevder seg utsatt for 40 millioner cyberangrep på nettstedene til offentlige institusjoner etter at landet fratok WikiLeaks-skaper Julian Assange politisk asyl.

Assange ble pågrepet på Ecuadors ambassade i London etter at han Ecuador fratok han asylstatusen.

Bråkete russ

Sørøst politidistrikt har loggført åtte hendelser om russebråk på bare tre timer natt til tirsdag.

Politiet sier de vil vurdere hvilken vei dette går, og advarer russen om at det kan komme mer alvorlige virkemidler enn å hysje på de og sende de videre.