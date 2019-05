Dette skjedde natt til i dag MEKLER: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland møter pressen under meklingen mellom SAS og piloten. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tordag 2. mai. 02.05.2019 kl 06:19

NTB

Fortsatt mekling mellom SAS og pilotene

Etter mange timer med mekling er det ifølge riksmekleren fortsatt stor avstand mellom SAS og pilotene. Partene møttes til mekling onsdag kl. 11 etter seks dager med streik.

– Situasjonen er fortsatt veldig fastlåst, og det er betydelig avstand mellom partene, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK klokken 23.

Ap stuper på Vestland-måling

Med et fall på 9,7 prosentpoeng er Arbeiderpartiet den største taperen i Bergen Tidendes måling for den nye fylkeskommunen Vestland.

Mens nesten hver tredje vestlending stemte Ap i 2015, er det godt under hver fjerde spurte som sier at de vil stemme på partiet i dag. Det skriver BT, som for første gang har utarbeidet et partibarometer for Vestland.

Barr stiller ikke til høring

USAs justisminister William Barr sier han ikke kommer til å stille til høring i Representantenes hus om Robert Muellers Russland-rapport torsdag.

Demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, anklager Trump-administrasjonen å forsøke å «diktere» vilkårene for høringen og at de prøver å «stå imot Kongressen».

27 sårede etter Venezuela-protester

27 personer ble såret da protestene mot Venezuelas president Nicolás Maduro fortsatte onsdag.

En 27 år gammel kvinne ble skutt og døde onsdag kveld av skadene.