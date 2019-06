Dette skjedde natt til i dag Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 24. juni 24.06.2019 kl 06:33 (Oppdatert 06:33)

Ntb

Mann alvorlig skadd i voldsepisode

To menn i 20-åra er på sykehus etter vold på Majorstuen i Oslo søndag kveld. Fornærmede ble funnet i en leilighet med stikkskader og alvorlige voldsskader, mens politiet påtraff en mulig mistenkt med lettere skader ute, der de også antar volden fant sted.

Motiv og bakgrunn er ikke kjent.

Frankrike slet seg til kvartfinale

Amandine Henry ble helten da VM-favorittene Frankrike slet seg til seier 2–1 mot Brasil i Le Havre. Også denne kampen ble dominert av VAR-avgjørelser.

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre. To minutter ut i den andre ekstraomgangen fikk Henry servert ballen fra Amel Majri etter frispark og klarte å overliste Brasils keeper Barbara.

24 personer evakuert etter brann

Politiet evakuerte 24 beboere etter melding om en brann i flermannsbolig natt til mandag. Deler av huset var overtent. Øst politidistrikt melderom brannen i Ørjeveien klokka 4.19 natt til mandag.

Det skal ikke ha vært spredningsfare, og det er ikke meldt om noen skadde.

Australia henter hjem åtte barn av IS-krigere fra Syria

Australske myndigheter henter hjem åtte foreldreløse barn av IS-krigere som er drept i Syria. Fremdeles befinner minst 50 andre seg i leirer i landet.

Barna er de første som Australia henter tilbake etter at IS’ kamp i Syra kollapset. Flere australske og britiske medier skriver om saken mandag.

Donald Trump avviser amerikansk Khashoggi-etterforskning

President Trump avviser at han vil la FBI etterforske drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Etter at en rapport om drapet ble lagt fram i FN i forrige uke, er USA blitt anmodet om å la FBI etterforske saken. Men under et intervju på programmet «Meet the press» på NBC søndag sa president Donald Trump at han ikke vil starte noen ny etterforskning av drapet.