Dette skjedde natt til i dag MIGRANT: En migrant er blitt reddet opp fra Middelhavet. (Foto: AP) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 7. juli. 07.07.2019 kl 10:14 (Oppdatert 10:20)

NTB

Mann erklært død

En mann i 50-årene, som ble funnet livløs i Skarvatnet i Oppdal natt til søndag, er erklært død. Mannen var ute og fisket fra en båt på vannet, men ble ved 00.50-tiden funnet liggende i vannet. Det er ikke kjent hvorfor han var falt ut av båten eller hvor lenge han hadde ligget der.

Gikk av på Lampedusa

Over 40 flyktninger og migranter har fått gå av en italiensk redningsbåt som har lagt til kai på Lampedusa. Italias innenriksminister Matteo Salvini har sagt at han ikke vil la noen få gå av båten, men innenriksdepartementet sa sent lørdag at migrantene og flyktningene får gå av etter at tollpolitiet valgte å beslaglegge båten.

Brann i enebolig

Politiet skal undersøke omstendighetene etter at et hus i Åkrehamn brant natt til søndag. Fire personer var registrert på den aktuelle adressen.

Røykdykkere hadde vært inne i huset uten funn, og etter noe tid hadde politiet greid å få kontakt med noen av beboerne og avklart at ingen var inne i det brennende huset.

Trump tilbyr hjelp

Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har tilbudt delstaten hjelp til å håndtere situasjonen etter flere kraftige jordskjelv.

Newsom anslår at jordskjelvene har kostet delstaten 100 millioner dollar. Trump har tilbudt føderale midler for å gjenoppbygge skadd infrastruktur.

Biden beklaget

Joe Biden (76) skrøt av at han på 1970-tallet var i stand til å samarbeide med senatorer som forsvarte raseskille i USA. Nå beklager den demokratiske presidentkandidaten.

– Gjorde jeg en feil for noen uker siden? Ja, det gjorde jeg, og det angrer jeg på, sa Biden til et hovedsakelig afroamerikansk publikum under et velgermøte i Sør-Carolina.