Dette skjedde natt til i dag varlsen: Magnus Carlsen Dette er noen av de de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 13. august. 13.08.2019 kl 06:57 (Oppdatert 06:58)

NTB

21 personer evakuert etter flom

21 personer fra ti boliger er natt til tirsdag evakuert i Brumunddal grunnet flom i Ringsaker kommune i Hedmark, melder Innlandet politidistrikt. Årsaken er usikkerhet rundt boligenes fundamenter i flommen.

Det regner fortsatt og er store vannmasser i området. De evakuerte blir ivaretatt på et lokalt hotell.

Mulig framskyndet valg i Venezuela

Venezuelas omstridte grunnlovsforsamling, som støtter sittende president Nicolás Maduro, sa mandag at den vil nedsette en kommisjon som skal utrede et framskyndet valg på ny nasjonalforsamling.

Opposisjonsleder og leder av nasjonalforsamlingen Juan Guaidó har tidligere advart om at presidenten kan komme til å oppløse nasjonalforsamlingen ved å utlyse nyvalg.

Carlsen ned fra hurtigsjakktoppen

Magnus Carlsen spilte remis i siste parti og ble nummer fem av ti deltakere i hurtigsjakkturneringen i St. Louis i USA, der franske Maxime Vachier-Lagrave vant og overtok toppen på verdensrankingen.

Før turneringen hadde ikke Carlsen tapt ett eneste parti i hurtigsjakk så langt i år. Han er nå skjøvet ned fra FIDEs verdensranking i hurtigsjakkfor første gang siden 2015.

Rasismedømt ikke velkommen på Litteraturhuset

Litteraturhuset i Oslo nekter Selvstendighetspartiet å avholde et planlagt møte hos dem 16. august, fordi det er et møte med rasismedømte Rasmus Paludan, noe de fant ut først mandag.

Selvstendighetspartiet skriver i en melding til NTB at det håper Litteraturhuset vil omgjøre sin avgjørelse, og at partiet ikke vil inkludere Paludan på møtet sitt.

Flyplassen i Hongkong igjen åpen

Flyplassen i Hongkong er igjen åpen etter at all trafikk ble innstilt mandag kveld på grunn av massive demonstrasjoner i terminalbygget.

I fire dager i strekk hadde opptil 5.000 demonstranter aksjonert på lufthavnen ved å holde en sitt-ned-aksjon, men tirsdag morgen, lokal tid, åpnet derimot flyplassen igjen for trafikk.

