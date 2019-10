Dette skjedde natt til i dag DROPPER GOLF-MØTE: Sterk motstand har ført til at president Donald Trump ikke lenger skal holde G7-toppmøtet på sin private golfklubb i Miami neste år. annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 20. september. 20.10.2019 kl 09:01 (Oppdatert 09:10)



Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse

EU-president Donald Tusk bekrefter på Twitterat han har mottatt Boris Johnsons forespørsel om utsettelse av brexit. Brevet er ikke signert at Storbritannias statsminister.

I tillegg til brevet om brexitutsettelse, er det sendt et ekstra brev som Johnson derimot har signert. I brevet skriver Johnson at han tror en utsettelse av brexit vil være et feilgrep.

Trump snur om G7-møte

Sterk motstand har ført til at president Donald Trump ikke lenger skal holde G7-toppmøtet på sin private golfklubb i Miami neste år. Det meddeler han selv på Twitter.

– Basert på både mediene og demokratenes gale og irriterende fiendtlighet, vurderer vi ikke lenger Trump National Doral-anlegg i Miami som et sted å holde G7-toppmøtet i 2020, skriver han.

Mann utsatt for vold fra ungdomsgjeng

En mann i 40-årene ble natt til søndag angrepet av en gjeng med ungdommer i en heis på Romsås senter i Oslo. Mannen behandles på sykehus, men er ikke alvorlig skadd.

Fornærmede selv husker ingenting fra hendelsen, og det er ingen mistenkte i saken. Men politiet håper at de søndag skal kunne hente ut overvåkingsvideo som vil gi dem en bedre oversikt over hva som skjedde en halvtime over midnatt.

15-åring ranet i Oslo

En 15 år gammel gutt ble en halvtime før midnatt ranet av rundt ti gutter i samme alder på Bøler i Oslo. Guttene skal ha gått til angrep på 15-åringen, slått han med belte og fraranet han mobiltelefonen og jakken, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling til NTB.

Omtrent 45 minutter senere hadde politiet kontroll på fem mindreårige gutter som de mener er knyttet til ranet. Guttene er dimittert grunnet deres unge alder, men vil bli avhørt.

Chile utsetter prishopp på metrobilletter

Den chilenske regjeringen har lagt planene om prisstigning på Santiagos undergrunnsbane på is etter store demonstrasjoner. Det bekreftet president Sebastián Piñera i en TV-sendt tale lørdag.

Samme dag ble det innført portforbud i Santiago fra klokken 22 lørdag til søndag klokken 7.