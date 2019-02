Dette skjedde natt til i dag i Norge og verden trump: annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 20. februar. 20.02.2019 kl 06:27 (Oppdatert 06:43)

Skred i Sveits

Søket fortsetter natt til onsdag etter at flere personer fryktes tatt av et skred tirsdag nær Crans-Montana i Sveits. Hittil er fire funnet skadd under snøen.

– Vitner har sagt til oss at andre personer kan ligge under snøen. På grunn av dette vil vi fortsette letingen med betydelige ressurser, sier Christian Varone i det lokale politiet.

Kripos krever adgang til data

Kripos mener det er rettslig og etisk «uholdbart» at det digitale grenseforsvaret kan finne informasjon om seksuelt misbruk av barn på nett, uten å dele det. Ifølge Kripos kan det gi negative konsekvenser for deres mulighet til å håndtere alvorlig og samfunnsskadelig kriminalitet.

Rekordpågang for Datatilsynet

Datatilsynet fikk inn nesten 930 flere avviksmeldinger i 2018 enn året før. Mange av dem kom etter at EUs nye personvernsregler trådte i kraft i fjor sommer, ifølge E24.

– Det er en enorm økning fra 349 avviksmeldinger i 2017, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Trump nominerer Rosen

President Donald Trump har nominert Jeffrey Rosen til å overta som visejustisminister etter Rod Rosenstein, ifølge CNN. Rosenstein har hatt som ansvar å holde oppsyn med spesialetterforsker Rober Muellers gransking av påstått russisk valginnblanding og koordinering med Trumps valgkampapparat.

Putins popularitet faller

Russlands president Vladimir Putins opplever et fall i populariteten utenom det vanlige på hjemmebane i forkant av hans årlige tale om rikets tilstand.

En undersøkelse fra Levada Center fra januar viser at 64 prosent nå er fornøyde med ham, noe som er det laveste siden Russland annekterte Krim-halvøya for fem år siden.