Disse kommunene vil melde flytting til et annet fylke Nordmøre:

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag. 11.04.2019 kl 07:33 (Oppdatert 07:35)

Caroline TarAngen

Tlf: 476 21 443

Brexit utsettes

Storbritannia og EU ble natt til torsdag enige om å utsette brexit til 31. oktober. Utmeldingen er fleksibel, som betyr at britene kan forlate unionen tidligere hvis Parlamentet godkjenner avtalen.

Statsminister Theresa May sier hun er lei seg for at hun ennå ikke har vært i stand til å overbevise Parlamentet om avtalen hun har forhandlet fram med EU.

Nordmøringer vil bytte fylke

I fire av ti kommuner på Nordmøre er det flertall for å "melde flytting" til Trøndelag, ifølge en undersøkelse Kristiansund-avisen Tidens Krav har gjort, skriver Klassekampen.

I fire kommuner – Aure, Kristiansund, Smøla og Halsa – er det flere for å slutte seg til trønderne. Halsa har allerede vedtatt å bytte fylke fra nyttår.

Obama-kveld ikke utsolgt

De som vil få med seg den tidligere førstedamen i USA og hennes foredrag "Becoming", må ut med mellom 480 og 6.900 kroner, skriver Aftenposten

Arrangøren Live Nation Norway sier opptredenen ikke er utsolgt. Tre firedeler av dem som har sikret seg en billett, er kvinner.

Ruud til kvartfinale

Casper Ruud vant 4-6, 6-4, 6–4 mot amerikanske Reilly Opelka i ATP-turneringen i Houston. Han er dermed klar for kvartfinale.

Ruud skal i kvartfinalen møte spanske Marcel Granollers, som ranket til nummer 112 i verden.