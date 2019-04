Dødsulykke i Bergen i natt Ambulanse: Ambulanse i utrykning. ILLUSTRASJONSFOTO (Foto: NTB scanpix) annonse

NTB

Dødsulykke i Bergen

En person omkom i en ulykke nord for Bergen søndag kveld. To andre er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang, mens ytterligere to ikke er gjort rede for.

Kjønn og alder på den omkomne og de to som er sendt til sykehus, er ikke bekreftet. Pårørende er ikke varslet.

En mann i 30-årene stoppet en bil og kastet ut sjåføren i Skien søndag kveld. Politiet klarte å stoppe bilen, hvor det satt tre passasjerer. Ingen ble skadd.

– Heldigvis fikk en politibetjent kastet seg inn i bilen og dratt ut nøkkelen før han rakk å gi full gass, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.

Åtte omkom i USA

Tornadoer og tordenvær har feid over de amerikanske sørstatene. I Texas og Louisiana er åtte bekreftet døde, tre av dem barn, som følge av kraftig vind, flom og oversvømmelser, ifølge lokale medier.

Værsystemet er på vei nordøstover sent søndag amerikansk tid. Østkystbyer som New York og Washington stålsetter seg.

Dropper 115 flyginger

American Airlines kunngjør søndag at 115 flyginger er innstilt daglig fram til 19. august fordi flyselskapets Boeing 737 MAX-modeller er satt på bakken.

Siden oktober har i alt 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia og Etiopia. Over hele verden ble modellen satt på bakken av luftfartsmyndigheter.

Fjerner Fukushima-drivstoff

Operatøren ved atomkraftverket Fukushima Daiichi har begynt å fjerne drivstoff fra et kjølebasseng ved en av tre reaktorer som smeltet i katastrofen i 2011.

Det er svært viktig å få flyttet drivstoffet til sikrere lagringsplasser for å unngå ny katastrofe, skulle et nytt massivt jordskjelv inntreff og forårsake nye følgeskader.