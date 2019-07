Dommen mot de drapstiltalte i Marokko-saken er utsatt

* Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

* Imlil ligger 7 mil sør for Marrakech og er ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, som med sine 4.167 meter er det høyeste i Nord-Afrika.

* Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

* Fire menn er tiltalt for å ha utført eller medvirket til drapene. En sveitsisk-spansk mann skal ha trent dem opp. I tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til terrorgruppa. I en video sverger de fire troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS.

* En annen video spredt i sosiale medier viser drapet på den ene av kvinnene.

* Rettssaken mot de 24 mennene startet i retten i byen Salé i slutten av mai. Dom i saken kommer torsdag 18. juli.

* 27. mai ba påtalemyndigheten om dødsstraff for den mistenkte lederen av cellen som utførte drapene, Abdessamad Ejjoud, samt de to andre som har innrømmet å ha vært med på selve drapshandlingene.