Dro fram «pistol» på brua da 17-åringen dultet borti skuldra hans AKSJONERTE: Både uniformert og sivilkledd politi deltok i aksjonen i Porsgrunn. (Foto: Geir Norendal/Bildemannen)

Stor politiaksjon i Porsgrunn tirsdag kveld. 17.04.2019 kl 00:44

Politiet ble klokken 21.51 tirsdag kveld oppringt av en 17 år gammel gutt som hevdet han var blitt utsatt for en trussel i Porsgrunn.

– Han forklarte at han hadde gått over Frednesbrua. Et sted på brua skulle han passere en mann som gikk den andre veien. Han endte opp med å dulte borti skuldra hans. Kort tid etter sammenstøtet dro mannen, ifølge 17-åringens forklaring, fram en pistollignende gjenstand og pekte mot ham med denne, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt.

Bevæpnet politi

Politiet kjørte full utrykning til Porsgrunn med flere politibiler med bevæpnet politi og også flere sivile politibiler. Det ble gjennomført søk både på brua og på vestsiden av elva, deriblant i området rundt PP-senteret.

– Det ble satt inn betydelige ressurser på å finne vedkommende, men mannen ble ikke funnet, sier Kamben og legger til at 17-åringen ikke ble fysisk skadet.

Ber om tips

Han poengterer videre at politiet er svært interesserte i tips i saken.

– Mannen ble beskrevet til å være i 20-årene og has norsk utseende. Han skal ha hatt på seg både sekk og lue, sier operasjonslederen.