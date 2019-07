E.coli i badevann Fant E.coli: Prøver av badevannet tatt fra Svorksjøen i Melhus viser at det er små nivåer av E. coli i vannet. (Foto: Scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 29. juli. 29.07.2019 kl 06:22

NTB



USAs nasjonale etterretningssjef går av

Dan Coats skal gå av som USAs nasjonale etterretningsdirektør, bekrefter president Donald Trump. Han nominerer republikaneren John Ratcliffe til å overta.

Coats har vært på kollisjonskurs med president Donald Trump i flere saker, deriblant Russland og presidentens kritikk av etterretningsvesenet.

Fant E. coli i vannprøver tatt i Svorksjøen

Prøver av badevannet tatt fra Svorksjøen i Melhus viser at det er små nivåer av E. coli i vannet. Søndag kveld kom svar på vannprøvene etter at flere badegjester meldte om at de var blitt syke etter å ha badet i sjøen lørdag.

Prøvene viste små nivåer av E. coli, skriver Adresseavisen. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er årsaken til at folk er blitt syke. Videre analyser skal gjennomføres mandag.

Perus president ønsker nyvalg

Perus president Martin Vizcarra ønsker å kutte perioden sin for å avslutte det han kaller en institusjonell krise. Valget ønskes holdt i juli 2020.

I den årlige presidenttalen i forbindelse med Perus nasjonaldag søndag, sa Vizcarra landet «skriker etter en ny start».

Brasil sender politi til Amazonas-landsby

Brasil har sendt politistyrker til en Amazonas-landsby etter mulig drap på en urbefolkningsleder og meldinger om at gruvearbeidere har tatt over et reservat.

Mandag forrige uke ble en leder for urbefolkningsgruppen wayãpi funnet død i en elv i en landsby, ifølge påtalemyndigheten i delstaten Amapá nord i Brasil.