E18 ved Telemarksporten er åpen igjen annonse

E18 ved Telemarksporten ble stengt torsdag kveld grunnet trafikkulykke. 26.09.2019 kl 22:11 (Oppdatert 27.09.2019 kl 06:44)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147 Caroline TarAngen

Tlf: 476 21 443

Ved midnatt var veien ryddet og åpen for trafikk igjen, melder Vegtrafikksentralen Sør på Twitter.

Stengt i begge retninger

Veien var stengt i begge retninger i en periode på torsdag kveld etter en ulykke på E18.

– Det er en personbil med tilhenger, som har en bil på hengeren som har tverket, sier trafikkoperatør, Steinar Vårsjø.

Bilen stod altså på tvers i kjørefeltet i sørgående retning og veien var stengt til bilberging kom på plass.

Nødetatene var på stedet.

Det skal ikke ha vært noen personskader, men bilist ble sjekket av helsepersonell på stedet.

Ryddingen gikk fint for seg

Veien er helt stengt og den vil være stengt i en god stund fremover, opplyser politiet til Varden klokken 22.50.

Fredag morgen kan de opplyse om at ryddigen gikk fint for seg og at den var åpen igjen rundt midnatt.

– Det var en bil med henger som har fått sladd på hengeren, men alt er på stell nå, sier operasjonsleder i politiet.