Eieren av vraket Land Rover: – Trodde ikke bilen kunne kjøres når jeg hadde nøkkelen i lomma

LAND ROVER: Det var en svart Land Rover Discovery, samme type som på dette bildet, som ble stjålet og vraket. Bilen tilhørte Porsgrunn Armering AS.

Sigurd Aasland lot bilen stå på tomgang utenfor bensinstasjonen, fordi han hadde blitt fortalt at bilen ikke kunne stjeles når han selv hadde nøkkelen i lomma. Det viste seg å være feil. 01.10.2019 kl 11:14 (Oppdatert 11:18)

Tirsdag morgen var Aasland, som er eier av firmaet Porsgrunn Armering AS, tidlig oppe og på jobb. Klokka 05.30 stanset han utenfor Circle K ved Moheim i Porsgrunn for å kjøpe seg en pakke Fisherman’s Friend.

– Jeg hadde litt vondt i halsen, og skulle bare rett inn og kjøpe en pakke drops. Det var kaldt, så jeg lot bilen stå på tomgang utenfor. Jeg pleier ikke å gjøre det, men jeg har blitt fortalt at denne bilen ikke kan kjøres av andre så lenge nøkkelen ligger i lomma mi. Jeg trodde i så fall bare at den ville gå noen få meter, og deretter stoppe når avstanden til signalene fra nøkkelen ble for lang, forteller han.

Tror han så tyven

Det tok ikke lang tid å få kjøpt pastillene, men det tok enda kortere tid å stjele bilen, en Land Rover Discovery med grønne skilter. Da Aasland kom ut var nemlig bilen borte, og det var tydeligvis ikke nødvendig å ha nøkkelen i eller like ved bilen.

– Jeg så ikke at bilen kjørte av gåre, men tror jeg så tyven. Det var en fyr som sto og røyka like utenfor vaskehallen på bensinstasjonen, sier Aasland.

Han ringte straks til politiet, og sjekket samtidig Abax-appen på telefonen. Det er en app som blant annet kan spore bilen med GPS, men det var tidsforsinkelse på den, så den ikke viste hvor bilen befant seg i øyeblikket. Han ringte deretter til selskapet Abax, som har laget appen. De klarte å spore opp bilen, og så at den befant seg i Bamble.

Sa den var totalvraket

Politiet satte kursen mot stedet, og det samme gjorde Sigurd Aasland og en bekjent av ham.

– Men før vi var framme ringte politiet. Da hadde de funnet bilen på den nye E18-traseen, men fortalte av den var totalvraket. Da snudde vi like godt og dro på jobb for å tenke på noe annet.

Det lå noen bindemaskiner til flere titusener baki bilen. Aasland vet ikke hvordan det har gått med disse. Foreløpig har han heller ikke sett bilen etter at den ble krasjet, men har altså gått beskjed om at den har store skader, antakelig så store at den må vrakes.

På GPS-sporet kan Aasland se at tyven først har kjørt en annen vei, og så snudd og kjørt inn på den nye E18-traseen i Bamble, som ikke er åpnet for trafikk ennå.

Tirsdag formiddag jakter politiet på tyven, men har ennå ikke pågrapet ham, så vidt Varden kjenner til.