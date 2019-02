Eksplosiv økning av folk i fjellet. Nå arrangerer DNT skredvettdager SKREDVETTDAGER: DNT arrangerer Skredvettdag flere steder i landet for å gi alle turglade kunnskapen som trengs for trygge vinteropplevelser. (Foto: NTB SCANPIX) annonse

Etter flere alvorlige skredulykker de siste årene arrangerer DNT Skredvettdag 12 steder i landet. 20.02.2019 kl 14:52 (Oppdatert 14:59)

NTB

Målet er ifølge foreningen å gi alle turglade kunnskapen som trengs for trygge vinteropplevelser.

– Toppturer vinterstid har blitt en folkesport. Utstyret blir stadig bedre, og det åpner opp for at flere tester det ut. Men ferdsel i vinterfjellet stiller også høye krav. Vi ser at det er mange som trenger både en innføring og en oppfrisking av kunnskap, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Ideen om en egen Skredvettdag kom i Tromsø, der bakgrunnen var et ønske om å nå ut til et større publikum.

– Skredvett handler ikke bare om kjøring i alpint terreng, men om å gjøre gode vurderinger og valg både før og under tur, sier Tim Dassler, initiativtaker i fjellsportgruppa i Troms Turlag.

Flere ferdes i fjellet

– Det har vært en eksplosiv økning av folk i fjellet de siste årene. Det er veldig mange flere som går tur i bratt i terreng enn før, forteller Solveig Kosberg, vaktleder ved snøskredvarslingen.

Samtidig har det de siste årene også vært flere alvorlige skredulykker, deriblant skredet i Tamokdalen i januar som krevde fire menneskeliv.

Siden 2008 har 71 mennesker mistet livet i skredulykker i Norge, ifølge oversikten til varsom.no. Det verste året var vinteren 2010–2011 da 13 mennesker omkom.

– Når det er vinter, så vil det uansett være varierende grad av skredfare. Med et økende antall folk i bratt terreng vil faren øke tilsvarende, sier Kosberg. Hun understreker at etter at snøskredvarslingen ble innført for sju år siden, har ikke tallet på dødsulykker økt i takt med antall mennesker som er ute i fjellet.

Får innføring i skredredning og fjellførstehjelp

DNTs arrangement har allerede funnet sted i Tromsø, Jølster, Eikedalen, Bodø, Hornindal, Ørsta, Meråker, Årdal, Sirdal og Rana. Nå står Budor og Molde for tur.

På Skredvettdagen får deltakerne med seg demonstrasjon av redning i skred med Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp, beeperkonkurranse og hurtigkurs i fjellførstehjelp. For de minste er det skredsøker- og gravekonkurranse.

– Vinterturer passer for alle, og derfor er det viktig og riktig å etablere gode turvaner tidlig. Ta barna med i læring og samtale rundt trygg ferdsel og skred. De synes kunnskap er spennende, og man skal heller ikke se bort fra at de minste kan ha en god påvirkning på de voksne når turen skal planlegges, legger generalsekretær Klarp Solvang til.