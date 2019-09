Eldre kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av sykkel annonse

En eldre kvinne er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke på Notodden tirsdag kveld. 03.09.2019 kl 22:01 (Oppdatert 22:25)

Det melder Sør-øst politidistrikt like før klokken ti tirsdag kveld.

Hendelsen skjedde i 21.39-tiden i krysset mellom Kongsbergveien og Meheiaveien på Notodden.

– En eldre kvinne er syklet på og har pådratt seg alvorlig skader. Kjørt traumemottaket i Skien i ambulanse. Politiet etterlyser vitner til hendelsen. Det er mulig at barn kan ha vært vitner til dette. Politiet ønsker tips på tlf 02800, skriver Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen opplyser at det er uklart hva som har skjedd, og at de derfor ønsker at vitner tar kontakt.

– Politiet er på stedet og gjør åstedsundersøkelser og tar kontakt med naboer i området. Det er grunn til å trro at kvinnen har blitt truffet av en sykkel. Ambulansen var på stedet først og da var det et barn i nærheten som virket å ha slått seg noe. Det er uvisst om dette har noe sammenheng, men det er en del av det vi ønsker å finne ut av, sier Eikedalen.

I 22.20-tiden kan politiet opplyse at de har kommet i kontakt med barnet og barnets foresatte.