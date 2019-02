Eldre kvinne evakuert da brann i garasjeparkert bil spredde seg til huset UTBRENT: Bilen, som sto i en carport like ved huset, ble totalskadd i brannen. (Foto: Kjell Aulie) FRYKTET SPREDNING: Brennmerkene på vegen viser at flammene sto høyt opp fra bilen. Brannvesenet fryktet lenge at bilbrannen skulle spre seg til huset. (Foto: Kjell Aulie) annonse

Brann i garasjeparkert bil på Notodden. Brannvesenet fryktet spredning til hus. 22.02.2019 kl 16:42 (Oppdatert 17:23)

Brannvesen, politi og ambulanse rykket fredag etter middag ut til en brann på Notodden.

– Nødetatene er på vei til husbrann i Johan Falkbergets vei på Notodden, opplyste Sør-Øst 110 i en Twitter-melding i 16.40-tiden fredag.

Brann i parkert bil

Litt senere opplyser politiet at det ikke skal være snakk om brann i et hus, men at det er en bil som har tatt fyr ved en bolig.

– Det er brann i et kjøretøy. Spredning til et hus fordi kjøretøyet står i en carport, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Da brannvesenet ankom stedet sto bilen i full fyr, men effektivt slukningsarbeid sørget for at de raskt fikk situasjonen under kontroll.

Spredde seg til husveggen

I 17.10-tiden kunne politiet opplyse at situasjonen var avklart, og at en mulig husbrann var avverget.

– Beboer er evakuert fra huset og ingen er meldt skadet. Brannen spredde seg via carporten til husveggen, men ikke videre derfra, sier operasjonslederen.

Kvinne i 80-årene evakuert

Ifølge Vardens mann på stedet ble beboeren ivaretatt av naboer. Brannvesenet på stedet har blant annet revet ut en del av ytterveggen på huset, for å forsikre seg at ingen flammer ligger i veggen og ulmer.

– Det er en kvinne i 80-årene som ble evakuert. Bilen ble totalskadd i brannen og også carporten/garasjen fikk store skader, sier

Brannvesenet vil etterslukke brannen utover kvelden.