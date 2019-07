En person skadd etter brann – måtte hoppe fra bygning Dramatisk: (Foto: Kjell Aulie) Brann: Fagsjef Brann, Elling Krosshus. (Foto: Andreas Soltvedt) Notodden: (Foto: Andreas Soltvedt) Notodden: Politiet fikk melding om brannen klokken 4.40 natt til tirsdag. (Foto: Kjell Aulie) Brann: Dramatikk på Notooden da det brant i et leilighetsbygg i sentrum tirsdag morgen. (Foto: Kjell Aulie) Dramatisk brann i Notodden sentrum. 16.07.2019 kl 05:47 (Oppdatert 08:26)

Eirik Haugen

Nødetatene rykket klokken 04.40 tirsdag morgen ut til brann i bygg i Notodden sentrum.

19 personer er registrert på adressen i Heddalsvegen.

– Det er mange leiligheter i bygget, så vi brukte tida på parallelsøk inne i leilighetene for evakuering av beboere, sier Elling Krosshus, fagleder brann, til Varden.

Hoppet fra bygget

En person hoppet fra 2.etasje med store brannskader.

– Han er fraktet til Haukeland sykehus med store brannskader. Leilighetsbygget ligger kort vei fra politistasjonen, så politiet var raskt på stedet. Det var så dramatisk at politiet kjørte ambulansen, mens ambulansearbeiderne jobbet med den skadde, sier operasjonsleder Trond Egil Groth, til Varden.

Fem sendt til legevakt

– De evakuerte er kjørt til Notodden legevakt for sjekk og delvis for å få tak over hodet, sier Groth.

Det er fem personer som er kjørt avgårde.

Ikke funnet flere

Like før klokken 06.30 melder brannvesenet at de har ikke funnet flere personer i bygningen. Politiet jobber med å kartlegge hvor beboerne befinner seg.

Brannvesenet har nå kontroll på brannen.

– Nå driver vi etterarbeid, holder på en stund med det. Ellers så er det en potensiell stor brann som ble tatt kjapt. Røykdykkerne holder fortsatt på med arbeid her, så det er ikke klarhet i om det er flere leiligheter som har brent, sier Krosshus.

– Vi har etablert vakthold på stedet og vil ha kriminalteknisk undersøkelser på stedet så fort det er forsvarlig, sier Groth.

Bygården ble totalskadd i brann for noen år siden, men ble bygget opp igjen. I dag er det både restaurant og pub i bygården i dag.

