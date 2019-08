En person skutt i moské i Bærum – gjerningsmann pågrepet RYKKET UT: Det ble kjørt full utrykning til moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag etter melding om at en person var skutt. (Foto: NTB Scanpix) En person ble lørdag ettermiddag skutt inne i moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum. Skadeomfanget er ukjent. Politiet har pågrepet en gjerningsmann. 10.08.2019 kl 18:26

NTB

– Et av våre medlemmer har blitt skutt av en hvit mann med hjelm og uniform, sier forstander Irfan Mushtaq til Budstikka.

– En person utkledd i uniform med to hagle-lignende pistoler kom inn i moskeen. Han begynte å skyte rundt, men heldigvis klarte et av våre medlemmer å overmanne skytteren, sier Mushtaq til Aftenposten.

Han er selv til stede ved moskeen og sier at det er gjerningspersonen som er skadd. Mannen som overmannet gjerninspersonen er i 70-årene, skriver TV2.

Det var bønn i moskeen klokken 15.30 som varte i cirka 15 minutter. Etter det Aftenposten har fått opplyst, var det fem-sju personer til stede under bønnen.

Kontroll på gjerningsmann

Politiet har kontroll på gjerningsmannen, men har ennå ikke informasjon om hvem vedkommende er.

– Det skal være en mann som er hvit i huden. Alt tyder på at det er en mann som er etnisk norsk, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til NRK.

Det er ingenting som tyder på at flere har vært involvert. Politiet opplyser til NRK at det er funnet flere våpen inne i moskeen.

Ytterligere en person som var på stedet er lettere skadd. Det er uvisst hvordan skaden har oppstått, melder Oslo politidistrikt. Politiet meldte om skyteepisoden inne i moskeen klokken 16.42 lørdag ettermiddag.

– Vi jobber fortsatt intenst på stedet og det er derfor for tidlig å si noe mer, sier Øyvind Myhre, krimvakta i Oslo til VG.

Ble ikke tatt alvorlig

Politiet fikk den første meldingen om skytingen klokken 16.07. Operasjonsleder Iversen sier til NRK at personen som da ringte inn snakket veldig dårlig norsk og at trusselen først ikke ble vurdert som veldig høy.

I mars var Budstikka i kontakt med moskeen i forbindelse med terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand, som gjorde at moskeen satte i gang et arbeid for å skjerper sikkerheten.

Al-Noor Islamic Centre er et muslimsk trossamfunn som ble grunnlagt i 1983. Det holdes en rekke arrangementer for å markere religiøse høytider og fremme samfunnsengasjement og brobygging mellom medlemmene og lokalsamfunnet ved moskeen.

Moskeen ligger i Ringeriksveien i Bærum i Akershus.