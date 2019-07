Endrer vilkårene etter press: Nå skal det bli sikrere for deg å leie Airbnb SIKRERE: Airbnb endrer avtalevilkårene og sikrer norske og europeiske forbrukerne bedre rettigheter, ifølge Forbrukertilsynet. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) Nå skal du få full oversikt over totalprisen på utleieobjekter på Airbnb fra første stund, samt bedre oversikt over hvem du kan klage til når problemer oppstår. 11.07.2019 kl 17:17

NTB

Airbnb har oppdatert avtalevilkårene for både norske og europeiske forbrukere, etter press fra Forbrukertilsynet som har samarbeidet med EU-kommisjonen.

De nye vilkårene innebærer blant annet at alle kostnader for utleieobjektet er inkludert fra begynnelsen av bestillingsprosessen, slik at alt fra lokale skatter til rengjøringsgebyr synliggjøres.

Lettere for brukerne

Det vil også bli enklere for forbrukere å skille mellom profesjonelle og private utleiere, samt at selskapet skal opplyse om hvilke klageorganer forbrukerne kan henvende seg til dersom problemer oppstår.

– Dette vil gjøre det lettere å se hvilken pris man skal betale når man bruker Airbnb og hvem som faktisk er utleier, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Veldig fornøyd

Selskapet ga fullt tilslag på samtlige krav fra Forbrukertilsynet og EU-kommisjonen slik at avtalevilkårene er i tråd med europeiske forbrukerlover.

– Jeg er veldig fornøyd med at Airbnb har samarbeidet med EU-kommisjonen og Forbrukertilsynet for å forbedre tjenesten deres. Jeg forventer at andre følger deres eksempel, sier Vera Jourová, ansvarlig for justis- og forbruker- og likestillingsspørsmål i EU-kommisjonen, i en pressemelding.

I 2018 utgjorde Airbnb en femdel av overnattingsmarkedet i Norge med nesten 4,5 millioner solgte romdøgn, ifølge analysebyrået Capia.