Endte i grøfta etter å ha blitt forbikjørt på E134 Bilfører i 70-årene kom uskadd fra utforkjøring i Kviteseid. 10.07.2019 kl 17:03 (Oppdatert 17:38)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi, ambulanse og brannvesen rykket onsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E134 i Morgedal.

– En bil har kjørt av veien, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Sjåføren uskadd

Da nødetatene kom fram hadde sjåføren, som var alene i bilen, kommet seg ut på egenhånd.

– Det var en mann i 70-årene fra Sørlandet som satt bak rattet i bilen. Han ble sjekket av helsepersonell på stedet, men var uskadd, sier Gunnerød.

Mistet kontrollen

Mannen forklarte til politipatruljen på stedet, at han ble forbikjørt av en bil i høy hastighet like før utforkjøringen og at dette var årsaken til at han mistet kontrollen over sin egen bil et øyeblikk.

– Det er ikke mistanke om bruk av rusmidler eller lignende, så vi avslutter saken, sier operasjonslederen.

Trafikken kunne gå som normalt forbi ulykkesstedet.