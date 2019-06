Er søppelkassene et marshmellow-eksperiment? Søppeldunk: Den røde søppeldunken kan ikke åpnes før 1. juli. (Foto: Renovasjon i Grenland) For noen år siden ble det gjennomført et spennende eksperiment i USA. Eksperimentet ble kalt for mashmellows-eksperimentet. I år har beboerne i Grenland fått nye søppelkasser. 09.06.2019 kl 09:55 (Oppdatert 11:00)

Leserinnlegg Av Karl Peter Ørvik

Eksperimentet gikk ut på at små barn ble presentert for en deilig marshmellow som ble plassert på en tallerken foran dem. Før eksperimentlederen forlot barna alene i rommet for en liten stund, sa han til dem at dersom dere venter med å spise marshmellowen til jeg kommer tilbake, skal dere få en marshmellow til. På søppelkassene er det festet et plastikkband hvor det står, «Skal ikke åpnes før 1. Juli. Tømming starter høsten 2019».

Nå mange år seinere har man gjort et oppfølgingsstudie av disse barna, som nå er blitt voksne, både de som spiste marshmellowen med det samme, og de som klarte å utsette å spise den til forskningslederen kom tilbake.

Det viste seg å være store forskjeller mellom dem som klarte å utsette gleden ved å spise en marshmellow til forskningslederen kom tilbake sammenliknet med de som ikke klarte dette.

Er det slik at kommunene i Grenland nå gjør det samme eksperimentet med oss med disse søppeldunkene?

Er det slik at det inne i hver dunk finnes en eller annen dings som måler om du kikker inn der, kopler dette til en database hvor adressen er lagret og registrerer hvem som klarer å følge instruksjonen på dunken og de som ikke gjør dette?

Det viste seg at de barna som klarte å holde seg fra å spise marshmellowen, ved evaluering som voksne, skilte seg fra den andre gruppen når det gjelder personlige egenskaper som har med behovsutsettelse , viljestyrke og gjennomføringskraft blant annet.

Kan man anta, utfra det strenge påbudet om ikke å åpne søppeldunkene før 1. juli, at de som klarer å vente til denne dato vil få en belønning av noe slag?

Eller er det slik at vi kan vente oss det motsatte? De som klarte å holde seg fra å spise marshmellowen viste seg for eksempel å være flinkere til å planlegge for fremtiden.

Vil kommunen nå anta at vi som ikke har åpnet dunken (ennå) er flinkere til å klare oss selv og styre vært eget liv? Vil vi derfor få mindre støtte fra det offentlige når vi blir gamle? For vi bør ha spart opp en del mer selv?

Vil vi som ikke har åpnet dunken før 1. juli få billigere bompenger om vi kjører bil? Komme raskere frem i sykehjemskøen? Få bedre plasser på Odd stadion? Nei, dette er ulidelig spennende, men jeg sitter på hendene mine og holder ut.

Bare ikke naboen åpner min dunk!

