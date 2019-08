Ettåring har fått ebola EBOLA: En ettåring har testet positivt for ebola i millionbyen Goma I Kongo. (Foto: NTB SCANPIX) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 1. august. 01.08.2019 kl 05:59 (Oppdatert 06:10)

NTB

To til sykehus etter at båt traff skjær i Namsos

To personer, en mann og en kvinne, er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at en fritidsbåt gikk på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag.

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken ved 1.43-tiden natt til torsdag. På et skjær i fjorden fant nødetatene daycruiseren godt oppe på land. Paret om bord, en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene, framsto som alvorlig skadd.

En person omkom i utforkjøring i Nordland

En person er bekreftet omkommet, og to personer er fraktet til sykehus med ambulanse etter at en personbil kjørte utfor veien på Reipå i Meløy i Nordland.

Politiet meldte om ulykken klokka 3.14 natt til torsdag. En bil med tre personer kjørte av veien ved tettstedet Reipå i Meløy. Klokka 5.20 opplyste politiet at en person var omkommet.

Ny debatt om gratis helsevesen

På dag to av debatter mellom ti demokratiske presidentkandidater i Detroit, ble helsepolitikk nok en gang tema. Det var særlig California-senatoren Kamala Harris' versjon av gratis helsehjelp for alle som var i sentrum.

Dette er en plan tidligere visepresident Joe Bidens kampanje har kalt forvirrende. Under debatten sendt av CNN onsdag, sa Biden også at den er for dyr.

Avhopper fra Nord-Korea pågrepet i Sør-Korea

En nordkoreaner som løp over grensa til Sør-Korea i den demilitariserte sonen sent onsdag, er pågrepet.

Det sørkoreanske militæret sier i en uttalelse at mannen ble sett gående fram og tilbake på den nordkoreanske siden av grensa før han løp over. Mannen ble pågrepet på sørkoreansk side og sitter nå i varetekt.

Ettåring med påvist ebola i Goma

En ettåring har testet positivt for ebola i den kongolesiske millionbyen Goma. Det er det tredje tilfelle i byen.

Kort tid etter at den andre smittede pasienten i Goma døde onsdag, opplyser Aruna Abedi, sjefen for dem som koordinerer kampen mot ebola i byen, at en tredje person er testet positivt.