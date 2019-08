Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet

* Nettgiganten Facebook skal skape sine nye kryptovaluta libra sammen med 28 partnere. Målet er at antall partnere skal øke til 100 innen lanseringen neste år.

* Med i libra-nettverket er kjente betalingsselskaper som MasterCard, Visa og PayPal. I tillegg deltar selskaper som eBay, Booking.com, Spotify og Uber.

* I likhet med andre kryptovalutaer, som bitcoin og ethereum, skal libra bygges på blokkjede-teknologi.

* En organisasjon med base i Sveits skal styre driften av valutaen og har ansvaret for å holde den stabil, samt å styre «trykkingen» av ny valuta. Ingen av selskapene i nettverket skal styre denne organisasjonen alene.

* Valutaen skal være global og knyttes én-til-én opp mot et fond av tradisjonelle valutaer og verdipapirer hos ordinære sentralbanker. Slik ønsker man å unngå de voldsomme prissvingningene som har gjort flere andre kryptovalutaer uegnet som betalingsmiddel.

* Parallelt med lanseringen av libra skal Facebook lage en digital lommebok kalt Calibra som skal kunne brukes til å lagre og sende valutaen på tvers av landegrensene.

