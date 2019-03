Får minst 2.950 kroner ekstra for å betale strømregningen EKSTRA STØTTE: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (f.v.), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og forsknings- og høyre utdanningsminister Iselin Nybø (V) varsler ekstra bostøtte for å hjelpe folk med å betale strømregningen. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix) Fakta om strømprisene 2018 Det ble satt ny prisrekord på strøm i fjor. * Den gjennomsnittlige strømprisen var 48,6 øre per kilowattime i 2018. Det er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). * Med nettleie og avgifter var gjennomsnittsprisen per kilowattime på 114,9 øre i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017, og det høyeste som er registrert på SSBs statistikk noen gang. * For en vanlig strømkunde med et forbruk på 20.000 kWh økte strømregningen med ca. 3.400 kroner i 2018 sammenlignet med året før. * Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er økte kull- og gasspriser og en fordobling i kostnaden av CO2-kvoter blant årsakene til de økte norske kraftprisene. *Fra nyttår og fram til slutten av januar steg strømprisene ytterligere, før de sank utover i februar. Kilde: SSB, NVE annonse

Regjeringen vil gi minst 2.950 kroner til dem som mottar bostøtte, for å hjelpe dem å dekke høye strømregninger. Det vil koste staten 274 millioner kroner. 07.03.2019 kl 16:03

– Vi ser at høye strømpriser særlig rammer familier med dårlig råd. Bostøtten er et målrettet tiltak og det viktigste boligsosiale tiltaket vi har. Derfor skal de som har mottatt bostøtte i februar, få nesten 3.000 kroner utbetalt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

De som er flere enn én person i husstanden, mottar 120 kroner per person ekstra. Engangsutbetalingen vil trolig komme før påske, men må godkjennes av Stortinget først.

Det er dem som mottar bostøtte i februar, som vi få den ekstra støtten, som administreres av Husbanken. Det dreier seg om rundt 90.000 husstander.

Statsråder fra alle de fire regjeringspartiene var til stede da tiltaket ble offentliggjort torsdag.

Måtte vente

Rødts Bjørnar Moxnes er glad for at regjeringen nå tar grep. Partiet foreslo ekstra støtte til bostøttemottakere alt i januar, men ble nedstemt i Stortinget.

– Av hensyn til de som har måttet gå gjennom nesten hele vinteren under stort økonomisk press, skulle denne ventetida vært unngått, mener han.

Han mener imidlertid at det er flere som bør få hjelp til å håndtere strømregningen, og viser til at mange uføre har mistet retten til bostøtte. Dermed får de heller ikke nyte godt av regjeringens strømstøtte nå.

Moxnes får støtte av SV-leder Audun Lysbakken, som mener at regjeringens tiltak er godt, men at noen faller utenfor.

– Alle som sliter på grunn av høye strømpriser, må få hjelp. Derfor har SV foreslått at kostnadene til strøm og oppvarming må med i beregningen av bostøtte, sier han.

Avviser lang ventetid

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener at ekstrastøtten går til dem som trenger det mest, og avviser overfor NTB at den kommer for sent.

– Vi har varslet at vi har fulgt utviklingen, og at vi ville komme med et treffsikkert tiltak, sier hun.

Finansministeren mener at denne engangsutbetalingen vil kompensere for veksten som har vært i strømutgiftene for en gjennomsnittshusholdning. Hun sier at regjeringen følger dette tett, og avviser ikke at det kan bli iverksatt flere tiltak.

– Vi vil på følge situasjonen på dette området nøye fremover, sier Jensen.

Rekordhøye strømpriser

Den gjennomsnittlige strømprisen var 48,6 øre per kilowattime i 2018, noe som er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tar man med nettleie og avgifter, var gjennomsnittsprisen på 114,9 øre per kilowattime i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også det høyeste nivå som er registrert på SSBs statistikk noen gang.

Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået. Også den gang ble det gitt en ekstra utbetaling til dem som mottar bostøtte.

Bostøtte er en behovsprøvd ordning for å hjelpe dem som sliter med å betale husleie eller boliglån.