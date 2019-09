Fartskontroll: Her ble kjøreturen unødvendig dyr for mange annonse

Ti sjåfører fikk fartsbot på Klyve i Skien tirsdag ettermiddag. 17.09.2019 kl 15:28

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Utrykningspolitiet har tirsdag gatt fartskontroll i 40-sonen på Hulkavegen på Klyve.

Sør-øst politidistrikt opplyser at ti sjåfører fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort på strekningen i løpet av kontrollen.

Høyeste hastighet ble målt til 62 km/t, opplyser politiet.

