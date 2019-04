Fartskontroll i «Lilleelvkrysset»: Mange gikk i UPs garn KONTROLL: Fartskontrollen ble hodlt her ved Hovenga-tunnelen på den nye veien. (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM) annonse

Det rådyre Lilleelvkrysset ble ekstra dyrt for seks bilister som trafikkerte veistubben. 05.04.2019 kl 06:53 (Oppdatert 06:55)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

En av de første fartskontrollene på fylkesveien sørget imidlertid for litt påfyll i statskassa.

Veistrekningen forbi Porsgrunn har som kjent fått en ekstra høy prislapp etter flere overskridelser.

Fem personer må punge ut etter å ha blitt ilagt forenklet forelegg, men for en sjette gikk det enda verre: Han tråkket så hardt på gassen at det nesten slo ut på tosifret. UP klokket vedkommende inn til 99 kilometer i timen. Dermed vanker det anmeldelse, i tillegg til at vedkommende må belage seg på mange lange gåturer og hyppig bruk av kollektive transportanordninger.

Kontrollen ble holdt ved Hovengatunnelen.