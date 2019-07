Ferjerute innstilt på ubestemt tid Oppsatte ruter med «Perlen» på strekningen Stabbestad – Jomfruland – Portør – Langesund med retur er foreløpig innstilt på ubestemt tid. 01.07.2019 kl 17:56 (Oppdatert 18:06)

Dette opplyser Kragerø Fjordbåtselskap på sine hjemmesider.

Turistbåten «Perlen» i Kragerø begynte å brenne i begynnelsen av juni, og skadene er mer omfattende enn man antok.

Jannicke Janssen ved Kragerø Fjordbåter opplyser at de har fått nye deler til «Perlen» for å få utbedret den siste feilen og at Sjøfartstilsynet kommer til Kragerø i morgen/tirsdag 2.juli for å godkjenne båten.

– Hvis alt går som det skal kan man tidligst komme i gang onsdag 3.juli. Kragerø Fjordbåtselskap ønsker ikke å love at ruta starter opp før de har fått godkjennelsene på plass og båten er testet og klar.

Omfattende skader

Årsaken til forsinkelsen skyldes i hovedsak to ting.

– For det første at skadene i skroget/konstruksjonen fra brannen var mer omfattende enn hva vi først kunne avdekke. Og dermed noe mer omfattende jobb med å få reparert skadene. Og vi har hatt problemer med å få levert deler til blant annet motorene. De siste delene har vi fått bekreftet skal komme nå først i løpet av denne uken, sier daglig leder Borgar Slørdal i Kragerø Fjordbåtselskap.