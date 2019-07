I BJORVASSTAUA: Svein Brekka (t.v.) og Helge Røed inne i Bjorvasstaua på Holmen gård. Stua sto opprinnelig på Vegårshei. Der var den etter hvert såpass velbrukt at eieren ville hogge den opp til ved, men ei husfrue på Holmen gård ville det annerledes, og det er disse to og andre historieinteresserte glade for. (Foto: Irene Hegge Guttormsen)