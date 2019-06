Fire biler i alvorlig trafikkulykke på E134 KØ: Det oppsto lange køer i begge retninger på E134 etter ulykken. (Foto: Kjell Aulie) Full utrykning til ulykke i Hjartdal. 30.06.2019 kl 15:36 (Oppdatert 16:17)

Martin Øyvang

Politiet rykket søndag ettermiddag ut til men trafikkulykke på E134 i Hjartdal.

– Det er fire biler som har kollidert ved Landsverk i Sauland. Det skal være alvorlig, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt.

Ble sittende fastklemt

Litt senere opplyser politiet at flere personer skal sitte fastklemt i bilene.

– Til sammen syv personer har vært involvert. To av de skadde anses som kritisk skadde og sitter fastklemte. For to er skadeomfanget usikkert, mens de tre siste trolig er lettere skadde, sier Johnsrud.

Veien er sperret, og vil trolig forbli det en tid fremover. Ulykken skaper lange køer i begge retninger.

– To av bilene har frontkollidert. I den en av disse bilene satt det tre personer, mens det i den andre satt to. De to andre bilene skal ha kjørt inn i bakken på hver av de to andre bilene. I disse to bilene satt det kun sjåfør, sier operasjonslederen.

Luftambulanse er tilkalt

Det er sendt flere politi- og brannbiler og ambulanser til stedet.

– Luftambulanse er også rekvirert, legger politiet til.

Nødetatene rykker ut til alvorlig trafikkulykke mellom to personbiler. Flere skal sitte fastklemte. Luftambulanse er også rekvirert. Oppdateres. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 30. juni 2019

