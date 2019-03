Fire personer involvert i trafikkulykke KOLLISJON: Det ble meldt om en trafikkulykke i Porsgrunn onsdag ettermiddag. (Foto: Ragnhild Johansen) annonse

Det er meldt om trafikkulykke i Porsgrunn. 20.03.2019 kl 16:19 (Oppdatert 16:41)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Porsgrunn brannvesen rykker ut på trafikkulykke i krysset Herøyaveien/Fjordgata i Porsgrunn.

Politiet melder på Twitter at det har vært et sammenstøt mellom to biler. Det er ikke meldt om alvorlig personskader, opplyser politiet.

Fire personer var involvert i uhellet. En av de skadde klaget over smerter i et kne, ellers er det ikke meldt om andre personskader. Partene fyller ut skademelding og nødetatene avslutter på stedet.

Ulykken skjedde klokken 16.05.

