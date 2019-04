Fjernet mulig bombe på flyplass: – Ikke godt å si hva det er UNDERSØKER MULIG BOMBE: Bombegruppa fra Oslo er på Notodden for å undersøke en mulig bombe på flyplassen. (Foto: Knut Heggenes ) annonse

Bombegruppa fra Oslo har fjernet en mulig bombe fra flyplassen på Notodden. 05.04.2019 kl 12:10 (Oppdatert 12:41)

Jon-Inge Hansen

Det politiet beskriver som en «mistenkelig gjenstand» ble funnet torsdag kveld, og sikret fram til aksjonen i formiddag.

– Gjenstanden er nå fjernet, bombegruppa har tatt den med seg. Det er ikke godt å si hva det er, sier operasjonsleder Tore Grindem.

Gjenstanden ble funnet på bakken, i øvre del av flyplassen. Området har vært sperret av i formiddag.

Den mistenkelige gjenstanden har ikke et opplagt utseende som en bombe. Den beskrives som «enkle greier»

– Det er måten den er bygd opp på, og måten den var pakket inn på, som vekket mistanke, sier Grindem.

Restriksjonene på trafikk og bevegelser på flyplassen blir opphevet, melder politiet.

Sperret av

Den mistenkelige gjenstanden ble funnet torsdag kveld, under en rutineinspeksjon av brannvesenet.

Politiet besluttet å vente til i formiddag med undersøkelsene. Funnstedet ble midlertidig sikret torsdag kveld.

– Vi tror det er liten fare for at dette er et sprenglegeme, men vi gjør det vi kan for å være på den sikre siden. Derfor ønsker vi minst mulig mennesker rundt her mens dette foregår, sier politiets innsatsleder Thor Einar Bakken til Telen.

Biltrafikken fikk kjøre på veien som krysser flystripa, men fotgjengere fikk ikke gå på gangbrua over E 134.