Flere evakuert etter brann i Industriparken Herøya : (Foto: Fredrik Pedersen ) Brannvesenet rykker ut til røyk i et industribygg på Herøya. Det er ikke fare for spredning. 08.07.2019 kl 08:40 (Oppdatert 09:29)

– Bygget ligger like ved brannstasjonen. Det er inne på RHI Magnesita, sier Anders Hæg, i Sør Øst 110, til Varden.

Det er mye røyk på stedet.

– Det har brent i en ovn og i noe av konstruksjonen i bygget. Vi jobber med å få kontroll, det er ikke fare for spredning, sier Hæg.

Brann i kontrollrom

– Det har vært brann i et kontrollrom. Alle mannskap er gjort rede for. Det er ingen åpne lammer på stedet nå, men brannvesenet jobber på stedet, sier operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, Marianne Mørk, til Varden.

Det ble iverksatt lokal alarm inne på Herøya Industripark.

Brannen ble varslet klokken 08.20 og industrivernet er i aksjon.

Herøya Industripark melder klokken 08.57 at faren er over og at brannen er slukket. Hendelsen blir rutinemessig gjennomgått av RHI Magnesita.

– 15 til 20 personer ble evakuert, men er ikke skadd, opplyser Herøya Industripark.