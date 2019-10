Flere kollisjoner på E134. Veien er helt stengt annonse

I løpet av natten og morgentimene har det vært flere kollisjoner på E134. 08.10.2019 kl 06:32

Jonas Fossing

Rundt klokken 04.00 i natt fikk nødetatene den første meldingen om en kollisjon på E134 i Vinje.

– To lastebiler kolliderte, og det skal ikke være snakk om noe personskade, opplyser operasjonsleder i politiet, Erik Gunnerød.

Hvordan de to bilene har kollidert er uklart, men den ene av de to lastebilene havnet i grøfta.

– Det er bestilt bilberging, og det ene feltet av vegen er stengt. Det er svært glatt på stedet, opplyser Gunnerød.

Fire sendt til sykehus

Også på E134 ved Meheia, mellom Notodden og Kongsberg har det vært en kollisjon i morgentimene.

– Det er svært glatt på stedet, og en bil havnet i grøfta. Deretter kom to biler som ikke klarte å stoppe. To av bilene trenger inntauing, opplyser Gunnerød.

Fire personer er sendt til sykehus for kontroll.

– Ingen fremstår som alvorlig skadet, men de blir rutinemessig sjekket, sier operasjonslederen.

Lastebil og personbiler

Like før klokken halv 7 mandag morgen, melder politiet at to personbiler og en lastebil har kollidert på E134 i Vinje.

– Skadeomfanget er ukjent, men ingen er fastklemt, opplyser politiet.

Veien er helt stengt som følge av kollisjonen.