Flere personer barket sammen i Storgata – både politi og ambulanse rykket ut

Slåsskamp mellom fem-seks personer i Storgata i Porsgrunn sentrum. 16.04.2019 kl 16:57 (Oppdatert 17:30)

Martin Øyvang

Politi og ambulanse rykket tirsdag ettermiddag ut til en slåsskamp i Porsgrunn.

– Vi har fått melding om en slåsskamp med fem-seks involverte i Storgata, opplyser operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt.

Da patruljen kom fram fikk de raskt kontroll på situasjonen.

– De fikk skilt kamphanene. Minst en av dem fikk tilsyn av helsepersonell, sier Amundsen.

Han legger til at politiet snakker med de involverte slåsskjempene, for å få klarhet i bakgrunnen for at slåsskampen oppsto.

