Fly hadde «uheldig landing» og skled av rullebanen på Geiteryggen TRØBBEL: Det var stort oppmøte av politi og brannvesen etter at et småfly fikk trøbbel på Geiteryggen tirsdag. Nå er flyplassen åpnet igjen. (Foto: Tore Øyvind Moen) DRATT OPP: Småflyet ble dratt opp av brannvesenet, og plasseres i hangar. (Foto: Tore Øyvind Moen) UHELDIG: Det har vært en uheldig landing på Geiteryggen i Skien, opplyser politiet. Flyets vinge er så vidt synlig mellom politibilen og brannbilen. (Foto: Geir Norendal) En pilotlærer og en student øvde på nødlanding da det gikk galt. 11.06.2019 kl 10:01 (Oppdatert 11:22)

Elisabeth Hvitsten

Det er politiet i Sør-Øst som tirsdag formiddag forteller at et fly «har hatt en uheldig landing på Geiteryggen». Flyet er et småfly av typen Diamond DA40, og var i luften i forbindelse med pilotopplæring.

– Begge i flyet er ute av flyet og uskadde, opplyser operasjonsleder Marianne Mørch.

Flyet skled av rullebanen da det landet.

Øvde på nødprosedyrer

Flyet øvde på nødprosedyrer da uhellet skjedde. Det var en lærer og en student i flyet.

– Flyet skal ha landet uten bruk av flaps, og ikke hatt kraft nok til å lette igjen, sier operasjonsleder Mørch.

Ifølge Wikipedia er flaps «bevegelige deler bakerst på innerste del av flyvinger som kan stilles nedover (småfly, mindre jetfly) og i noen tilfelle skyves bakover (typisk større jetfly). Dette vil bedre effekten av vingen ved lavere hastigheter. Flaps vil bedre løftet av vingen ved få grader bruk».

Flyet skulle øve på nødlanding, skled av rullebanen og havnet litt utfor skrenten på nordsiden av rullebanen. Flyet fikk litt skader og er nå dratt opp igjen, Ingen personer ble skadet i uhellet. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) June 11, 2019

Tippet over skrent

Innsatsleder Kari Nærum sier til Varden at flyet endte for nær enden av rullebanen, og at den ene vingen lå et par meter utenfor rullebanen etter landing. Flyet tippet noe over skrenten på grunn av landingstrøbbelet.

Flyet lakk noe bensin etter landing, og det ble derfor besluttet at brannvesenet skulle dra det opp.

Flyet ser uskadet ut, men ifølge politiet har det fått en liten trøkk: Venstre vinge er rammet, i tillegg til et skjevt nesehjul. Flyet har blitt plassert i en hangar.

Flyplassen var stengt

Flere brannbiler og politibiler rykket ut da flyet fik trøbbel, og slo nærmest ring rundt flyet. På det ene bildet er flyets vinge så vidt synlig mellom brannbilen og politibilen.

Flyplassen har vært stengt under hele episoden.

I 11-tiden er politiet på vei til å avslutte, og flyplassen åpner igjen. Mange har ventet på å ta fly i luften fra Geiteryggen tirsdag.

Flyhavarikommisjonen er varslet. Politiet oppretter også sak.