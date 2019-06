Folkemøtene har trukket fulle hus i Skien – nå står Porsgrunn for tur Valgmøter: Sjefredaktør i Varden Tom Erik Thorsen, rådgiver Hege Pflug og regiondierktør Nikolai Boye i NHO Vestfold og Telemark går sammen om et folkemøte på Kafe K i Porsgrunn. (Foto: Eirik Haugen) Folksomt: Interessen for ordførerduellen i Skien på Parkbiografen trakk fullt hus. (Foto: ) Folkemøtene i regi av Varden er godt tatt mot av publikum. Nå tar sjefredaktør Tom Erik Thorsen utfordringen og legger to til Porsgrunn. 16.06.2019 kl 19:07 (Oppdatert 21:41)

Sindre Omenås

– Det er veldig hyggelig å se hvor positivt de valgmøtene vi har holdt på Folque og i Parkbiografen er blitt tatt imot. Vi ble oppfordret til å gjøre noe lignende i Porsgrunn, og det gjør vi nå, sier Thorsen.

19. august blir det folkemøte på KafeK, som er et samarbeid mellom NHO og Varden.

28. august følger Varden opp med å invitere alle partiene i Porsgrunn til valgduell i Comfort Hotel Porsgrunn.

Næringslivet i Grenland

– Det blir to ulike debatter. Den på KafeK er i samarbeid med NHO, og med politikere fra Skien, Porsgrunn og Bamble. Det blir en kveld der vi ser på næringslivet i Grenland, der vi spør hva politikerne i Grenland gjøre for næringslivet. På Comfort Hotel blir det fokus på Porsgrunn og det kommende kommunevalget, sier Thorsen.

– Så valget i Porsgrunn avgjøres 28. august?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg håper vi kan bidra til at de som kommer kan gjøre velfunderte valg i september.

– Men temakvelden om kommunesammenslåing valgte du å legge til Skien.

– Vi hadde besøk av Robin Kåss den kvelden, men du skal ikke se bort fra at det også blir tema når vi møtes i Porsgrunn også. Det kan bli et godt ordskifte om dette også her, svarer Thorsen.

Kan bli flere møter

Tom Erik Thorsen mener det er veldig positivt at det er stor interesse for lokalpolitikken i distriktet.

– Nå er det kommunevalg, og da er det som blir debattert tettere på folk. Samtidig er det hyggelig å se at så mange velger å komme ut for å møtes. Når vi fyller Parkbiografen til et folkemøte, sier det meg at dette må vi forsøke å få til også etter valget, med andre tema.