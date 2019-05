Forbrukertilsynet: Power villeder forbrukerne LOVBRUDD: Forbrukertilsynet mener at Power villeder forbrukerne og har vedtatt tvangsmulkt på 500.000 kroner per lovbrudd. Her direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet. (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix) annonse

Forbrukertilsynet mener at Power villeder forbrukerne. Power beklager og mener det er en selvfølge at informasjonen de gir ut er korrekt. 06.05.2019 kl 13:59

Forbrukertilsynet har gjennomgått markedsføringen til elektronikk-kjeden, og har funnet flere tilfeller av brudd på markedsføringsloven. Det er fattet vedtak om tvangsmulkt på 500.000 kroner per lovbrudd. Totalt dreier det seg om seks ulike forbudspunkter.

Forbrukertilsynet mener Power villeder med påstander om markedets laveste pris med en prisrobot, men peker på at det ikke opplyses om at roboten kun sjekker et fåtall utvalgte konkurrenter.

Kritisk til prisrobot

«Gjennom markedsføringen gir Power inntrykk av at forbrukeren ikke trenger å lete etter den laveste prisen, fordi Power gjør det for dem, men prisroboten har flere unntak som ignorerer de laveste prisene i markedet», fastslår Forbrukertilsynet.

– Markedsføringen er egnet til å gi forbrukerne inntrykk av at Power sjekker prisene i markedet og legger seg under konkurrentene. Dette er ofte ikke riktig, og forbrukerne som stoler på markedsføringen kan bli villedet til å betale mer for varene enn nødvendig. Dette er grunnen til at vi mener markedsføringen er ulovlig, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Etter flere møter med Forbrukertilsynet har Power innført nye rutiner, forteller markedssjef Elizabeth Gill.

– Powers visjon er å være verdens mest kundevennlige butikk. Derfor er det en selvfølge at informasjonen vi gir ut til kundene er 100 prosent korrekt, sier Gill.

Power beklager

Hun forteller at 4 prosent av de 2.660 annonserte varene for perioden april til juli i 2018 som Forbrukertilsynet gjennomgikk, manglet korrekt prismerking og informasjon om tidsperiode. «Det beklager vi», sier Gill.

De nye rutinene innebærer at en førpris kun kan vises om følgende kriterier er oppfylt: Salgsperioden må være oppført på produktet om det går utover inneværende kampanje. Henvises det til prisjakt.no, må samme dato benyttes gjennomgående i samme kampanje. I tillegg skal førpris og sparpris bli oppgitt om budskapet oppfattes av forbruker som om varen er nedsatt.