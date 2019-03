Forbyr barn som ikke er vaksinert å oppholde seg på offentlige steder Portforbud: Rockland fylke nord for New York forbyr barn som ikke er vaksinert, å oppholde seg på offentlige steder etter at 150 personer er smittet av meslinger siden sist høst. (Illustrasjonsfoto: Julie Jacobson / AP / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 27. mars. 27.03.2019 kl 06:23 (Oppdatert 06:24)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Syria ber om hastemøte om Golan

Syrias FN-delegasjon har sendt brev til Frankrike, som leder Sikkerhetsrådet, der de ber om at det holdes et møte for å "diskutere situasjonen i okkupert syrisk Golan og ett av de faste medlemmenes åpenbare brudd på Sikkerhetsrådets resolusjon".

Kilder sier rådet vil diskutere henvendelsen fra Syria.

Dette skjedde i Telemak i natt

Etiopisk havarirapport snart klar

En foreløpig havarirapport etter flystyrten i Etiopia for drøyt to uker siden vil bli offentliggjort denne uken, ifølge landets samferdselsdepartement.

– Datoen er ikke bestemt, men den blir publisert senere denne uken, sier talsmann Mussie Yiheyis i samferdselsdepartementet.

"Portforbud" for uvaksinerte barn

Rockland fylke nord for New York forbyr barn som ikke er vaksinert, å oppholde seg på offentlige steder etter at 150 personer er smittet av meslinger siden sist høst.

Sykdommen offisielt ble erklært utryddet i USA i 2000. Det er særlig områdets ortodokse jødiske miljø som er rammet, og vaksinasjonsraten er mindre blant denne gruppen enn ellers.

Død mann på New Zealand sjekkes for terrorkobling

Politiet på New Zealand undersøker om en mann som døde etter en konfrontasjon med væpnet politi, var knyttet til moskéangrepet for to uker siden.

Politiet gikk til aksjon mot den 54 år gamle mannens hus i Christchurch tirsdag etter tips om "mistenkelig oppførsel". I huset fant de flere våpen.

4.100 griser avlives grunnet svinepest

Soldater er kalt inn for å hjelpe til å nødslakte over 4.000 griser i Japan onsdag, som er rammet av et utbrudd av svinepest.

Siden september har Japan opplevd 13 utbrudd av sykdommen, det siste av dem i regionen Aichi sentralt i landet. Før det hadde virussykdommen vært borte fra øyriket siden 1992.