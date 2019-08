Foreldrene har startet spleiselag for å gi sønnen et bedre liv

Medpor er ikke en ukjent metode for norske plastikkkirurger, men de velger å holde seg til internasjonale standarder.

Den internasjonale standarden tilsier at metoden der man bruker brusk fra ribbein er den mest brukte metoden til rekontruksjon av øre, i følge overlege på avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Harald Vindenes.

Fordeler med eget vev

Han forteller at metoden der man bruker brusk eller vev fra egen kropp er også den mest brukte i Norge.

– Den internasjonale standarden for rekonstruksjon av øre er å bruke ribbensbrusk fra egen kropp. Fordelen med å bruke eget vev er at kroppen ikke avstøter dette vevet. Microti rekonstruksjon med ribbenbrusk er den mest anvendte metoden for øre rekonstruksjon, sier han.

Ved å bruke metoden Medpor setter man inn implantater i kroppen. Dette er ikke en ukjent metode for Vindenes.

– Medpor-produkter bruker vi på vår avdeling til andre ansiktsrekonstruksjoner, sier han.

Mindre risiko

Vindenes forteller at de stiller seg bak internasjonale standarder, og at bruk av ribbein kan tilføre mindre risiko for pasienten.

– Medpor er implantater som er laget av kunstig materiale. Det har hatt en tendens til å bryte gjennom, og skjer dette må alt gjøres på nytt, sier Vindenes.

– Når man bruker brusk eller eget vev fra ribbein så trenger man ikke gjøre alt på nytt om det oppstår komplikasjoner, sier han.

Vindenes forklarer at disse opplysningene gjelder på generelt grunnlag, og at hans uttalelser ikke kan knyttes opp til en bestemt pasient.

Han legger til at utgangspunktet før rekonstruksjon er forskjellig fra pasient til pasient.

– Utgangspunktet er veldig individuelt. Men ingen kirurgisk metode kan få øret til å se nøyaktig ut som et normalt øre. Hadde vi hatt data som fastslo at medpor totalt sett er best for øre rekonstruksjon ville vi også brukt denne metode.