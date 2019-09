Fra i kveld er det fare for snø i høyden – husk vinterdekk BYTTE: Vinterdekk skal ha minimum 3 mm mønsterdybde, og i Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober. For resten av landet er det 1. november som gjelder. (Foto: Ivan Smuk) Krav til dekk i vinterperioden • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep.

• Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.

• Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.

• Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

• Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).

• Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk. annonse

Fra i kveld er det fare for snø i høyden i Sør-Norge. Skal du til fjells eller passere en av fjellovergangene bør du skifte til vinterdekk nå. 12.09.2019 kl 10:20 (Oppdatert 10:28)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Det er sendt ut gult farevarsel om vanskelige kjøreforhold i seks fylker i Sør-Norge.

Det skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Med snøbyger og nullføre frykter vi ulykker. Av erfaring vet vi at mange venter i det lengste med å skifte til vinterdekk, men det er å gamble med sikkerheten å komme på sommerdekk på en veibane med snø og is. Man utsetter seg selv og andre for farlige situasjoner. I tillegg risikerer man redusert erstatning dersom man blir involvert i en trafikkulykke, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

LES OGSÅ: En kontrastfylt uke og helg i vente i Telemark: Kan bli snø i fjellet og 20 varmegrader langs kysten

Snøbyger på vei

Enkelte steder i Sør-Norge kan oppleve å få opptil 20 centimeter nysnø fra torsdag og i helgen. Spesielt vil de mest trafikkerte strekningene kunne bli rammet, som riksvei 7 Hardangervidda, riksvei 15 Strynefjellet og riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

– Det er bare å innse at vinteren nå melder sin ankomst, og det er for sent å skifte dekk når du skrenser rundt på veien. Ikke bare risikerer du å skade andre, men du kan også bli stående fast over lengre tid om du er skikkelig uheldig. Selv om det er bart i lavlandet bør du vurdere å skifte til vinterdekk nå for å slippe ubehagelige overraskelser når snøen plutselig ligger der, sier han.

LES OGSÅ: Snøkaos skapte trøbbel på flere fjelloverganger

Mange ulykker ved første snøfall

Meteorologisk institutt melder om fallende temperatur mot helgen med nedbør som sludd eller snø. Det gule varselet gjelder for fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.



– Overgangsfasen mellom høst og vinter preges av ulykker der mange bilister overraskes av snø og is på veien. Folk bør lære seg å legge om til vinterdekk tidligere. I tillegg er det for mange uvant å plutselig skal kunne mestre kjøring på vinterføre igjen, siden det er lenge siden sist, sier Brandeggen.

Kan bli dyrt med sommerdekk

Vinterdekk skal ha minimum 3 mm mønsterdybde, og i Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober. For resten av landet er det 1. november som gjelder.



– Det er påbudt å ha dekk tilpasset føret, så bruk piggdekk før de fastsatte datoene dersom du mener forholdene krever det. Skulle du havne i en trafikkulykke og ikke ha skodd deg etter forholdene, kan du i tillegg til bøter og førerkortbeslag fra politiet risikere at forsikringsselskapet avkorter erstatningen til deg, sier han.