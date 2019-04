Frp halvert i Oslo Bilde 185 : Obama i Norge (Foto: NTB SCANPIX) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 10. april. 10.04.2019 kl 06:06 (Oppdatert 06:24)

Netanyahu ligger an til knepen valgseier

De første valgdagsmålingene antydet en thriller med et dødt løp mellom Likud og opposisjonsalliansen Blått og hvitt. Det inntrykket besto også etter at 95 prosent av stemmene er talt opp. Begge ligger an til å få 35 seter hver.

Netanyahu og Likud ser ut til å bli reddet av samarbeidspartiene, hvor det er ventet at Netanyahu kan forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham 65 av 120 seter i Knesset.

Frp halvert siden valget på Oslo-måling

Frp får en oppslutning på 3 prosent på en Oslo-måling. Det er halvparten så mye som ved kommunevalget i 2015. Bare Sp er mindre i hovedstaden.

Høyre er største parti med en oppslutning på 31,4 prosent på målingen, som er utført av Opinion for blant annet Dagsavisen.

Dalai Lama innlagt på sykehus

Dalai Lama har blitt innlagt på sykehus i New Delhi med brystinfeksjon, men tilstanden hans skal være stabil.

– Onsdag morgen følte Hans hellighet ubehag og ble fløyet til New Delhi. Han er diagnostisert med brystinfeksjon. Nå skal han behandles de neste dagene, sier talsperson Tenzin Takhla til nyhetsbyrået Reuters.

Vrakrester fra savnet F-35-fly funnet

Søk- og redningsmannskaper har funnet vrakrester fra de japansk F-35-fly som forsvant over Stillehavet. Flyet befant seg utenfor østkysten av Japan da det forsvant fra radaren tirsdag.

Piloten, som er i 40-årene, er meldt savnet. Åtte fly deltar i letningen, i tillegg til flere skip.

Trump i samtale med Saudi-Arabias kronprins

USAs president Donald Trump har hatt "produktive" telefonsamtaler med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, ifølge Det hvite hus.

– De diskuterte Saudi-Arabias avgjørende rolle for stabilitet i Midtøsten, samt viktigheten av menneskerettighetssaker, heter det i tirsdagens uttalelse fra Det hvite hus. Drapet på den saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi nevnes ikke i uttalelsen.