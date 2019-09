Full redningsaksjon etter funn av mobiltelefon i drivende båt annonse

Klokken 09.15 ble det iverksatt søk- og redningsaksjon ved Sjursholmen på Siktesøya etter at en førerløs båt ble funnet i Langesundfjorden. 06.09.2019 kl 10:14 (Oppdatert 10:27)

Nå jobbes det med å kartlegge hva som kan ha skjedd etter at en drivende båt ble funnet førerløs ved Siktesøya.

Redningshelikopter og brannbåt

– Det ble funnet en båt med en mobiltelefon i, og vi har både redningshelikopter fra Rygge og en brannbåt i området for å se etter savnede passasjerer, sier Eirik Walle, redningsleder i hovedredningssentralen.

Han forteller at båten skal ha gått på et skjær.

Nødetater skal også være på stedet.

Funnet eieren

Walle forteller at de klokken 10.10 har funnet eieren av mobiltelefonen, og at de snakker med vedkommende for å høre hva som har skjedd.

Søket pågår imidlertid fortsatt, da de ennå ikke vet om det er flere savnede.

– Vi sjekker fortsatt omstendighetene, sier Walle.

