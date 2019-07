Funn av død person – settes i sammenheng med savnet 15-åring En 15 år gammel jente ble meldt savnet i Sandefjord onsdag kveld. I søket etter den savnede jenta er det gjort funn av en død person opplyser politiet på Twitter. 11.07.2019 kl 10:50 (Oppdatert 10:57)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Jenta forlot hjemmet på Breidablikk ved 19-tiden i går kveld, sammen med sin hund.

– Jenta har mørkt hår, og skal ha på seg en hettegenser og lyse jeans, var meldingen politiet delte da jenta ble meldt savnet.

– Vi fikk første varsling om forholdet like før klokka 23 i går. Siden har patruljer vært ute og sett gjennom natten. Familie og venner har også vært ute og lett, sa Tore Grindem, fungerende operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til Sandefjord blad torsdag morgen.

Norske redningshunder bistår politiet i letingen etter 15-åringen. Torsdag formiddag var det fire ekvipasjer fra Norske redningshunder i gang.

Grindem opplyser at de kommer til å få inn flere fra Røde kors og Norsk folkehjelp som skal bli med å lete.

Like før klokken 11.00 torsdag formiddag melder politiet at det er er gjort funn av en død person i søket etter den den savnede jenta. Identiteten på den døde er ikke offisielt bekreftet. Pårørende er varslet. Politiet mistenker ikke at det foreligger noen straffbar handlingen i forhold til dødsfallet.